2022-12-04 10:00:00 10:00:00 – 2022-12-04 17:00:00 17:00:00

Cher Henrichemont Vous les enfants, venez avec vos jouets et vos jeux !

Vous les adultes, venez avec vos vêtements !

On vend, on troque, on échange, on donne !…

Venez nombreux partager ce moment convivial.

Pour « les vendeurs », l'inscription est nécessaire avant le 27 novembre auprès de Catherine : 06 37 85 17 62.

Sur place : café, thé, boissons et petit mangement, à prix doux. lesamisdelaborne@gmail.com +33 6 37 85 17 62

