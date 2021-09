Saint-Germain-des-Fossés Saint-Germain-des-Fossés Allier, Saint-Germain-des-Fossés Bourse aux Jouets et aux Vêtements Enfants du C.G.O.S Saint-Germain-des-Fossés Saint-Germain-des-Fossés Catégories d’évènement: Allier

Bourse aux Jouets et aux Vêtements Enfants du C.G.O.S Saint-Germain-des-Fossés, 10 octobre 2021, Saint-Germain-des-Fossés. Bourse aux Jouets et aux Vêtements Enfants du C.G.O.S 2021-10-10 08:00:00 08:00:00 – 2021-10-10 18:00:00 18:00:00 Place de la Libération Espace Culturel Fernand Raynaud

Saint-Germain-des-Fossés Allier 4 € la table – Inscriptions jusqu’au 1er octobre au 06 66 54 49 79 ou au 06 63 94 02 62 dernière mise à jour : 2021-09-16 par

