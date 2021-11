Saint-Christoly-Médoc Saint-Christoly-Médoc Gironde, Saint-Christoly-Médoc Bourse aux jouets et aux vêtements d’hiver enfants Saint-Christoly-Médoc Saint-Christoly-Médoc Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Christoly-Médoc

Bourse aux jouets et aux vêtements d’hiver enfants Saint-Christoly-Médoc, 21 novembre 2021, Saint-Christoly-Médoc. Bourse aux jouets et aux vêtements d’hiver enfants Saint-Christoly-Médoc

2021-11-21 09:30:00 – 2021-11-21 17:00:00

Saint-Christoly-Médoc Gironde Saint-Christoly-Médoc L’association des parents d’élèves du R.P.I organise sa bourse aux jouets et aux vêtements d’enfants, au profit des coopératives scolaires des écoles de leur regroupement.

Ouvert aux exposants-vendeurs parents d’élèves du RPI : 2.50€ le mètre.

Tout public pour les achats.

Réservation jusqu’au 20.11.2021

+33 6 89 79 64 77

Ouvert aux exposants-vendeurs parents d’élèves du RPI : 2.50€ le mètre.

Tout public pour les achats.

Réservation jusqu’au 20.11.2021

Café de bienvenue offert, et vente de petits-gâteaux et boissons sur place. APE RPI

