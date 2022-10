Bourse aux jouets et aux vêtements d’enfants Pommerit-le-Vicomte Pommerit-le-Vicomte Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

2022-11-13 – 2022-11-13

Ctes-d’Armor Pommerit-le-Vicomte Bourse aux jouets organisée par l’Amicale Laïque de Pommerit-le-Vicomte. Buvette et petite restauration sur place (sandwichs, crêpes, gâteaux). Les bénéfices sont entièrement dédiés aux enfants de l’école publique de Pommerit. +33 6 78 04 79 90 Salle socio culturelle 1 Hent Millstreet Pommerit-le-Vicomte

