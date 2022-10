Bourse aux jouets et aux vêtements

Bourse aux jouets et aux vêtements, 20 novembre 2022, . Bourse aux jouets et aux vêtements



2022-11-20 – 2022-11-20 Bourse aux joues et aux vêtements (enfants et adultes).

2€ la table

Vente gâteaux et boissons sur place.

Inscriptions au 06 38 43 80 11 Bourse aux joues et aux vêtements (enfants et adultes).

2€ la table

Vente gâteaux et boissons sur place.

Inscriptions au 06 38 43 80 11 +33 6 38 43 80 11 dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville