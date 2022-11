Bourse aux jouets et aux livres Lambesc Lambesc Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Lambesc

Bourse aux jouets et aux livres

Salle Georges Brassens avenue de Verdun Lambesc

2022-12-04 09:00:00 – 16:00:00

avenue de Verdun Salle Georges Brassens

Lambesc

Bouches-du-Rhône Jouets, jeux, trottinettes, vélos… vous en trouverez pour tous les âges de l’enfance !

C’est aussi l’occasion de chiner des livres pour petits et grands.



Une petite restauration sera disponible sur place. L'AC Lambescains vous convie à sa traditionnelle Bourse aux jouets et aux livres ! +33 6 22 42 65 46

