Cornimont Vosges Cornimont Organisée par l’école primaire de Cornimont. 100% de la vente au profit de la Coopérative Scolaire.

Réception articles : vendredi 12 novembre de 16h30 à 19h00 et samedi 13 novembre de 9h00 à 12h00.

Vente : samedi 13 novembre de 14h00 à 16h30.

Paiement et restitution des invendus : samedi 13 novembre de 18h30 à 19h00. maternelle123soleil@laposte.net +33 3 29 24 22 44 Ecole 123 soleil

