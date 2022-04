Bourse aux jouets et à la puériculture Arès Arès Catégories d’évènement: Arès

Arès Gironde Inscriptions sur place (annulée en cas de mauvais temps)

Tables non fournies.

5€/ les 2 mètres linéaires (adhérents)

8€/ les 2 mètres linéaires (Non adhérents)

Vide grenier uniquement destiné à la vente de jeux, jouets, vêtements enfants, grosses, matériel de puériculture d’occasion.

Buvette et snack sur place.

Arès

