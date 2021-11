Bourse aux jouets Ecole maternelle publique Victor Hugo, 11 décembre 2021, Le pouliguen.

Bourse aux jouets

Ecole maternelle publique Victor Hugo, le samedi 11 décembre à 14:00

L’association des parents d’élèves des écoles publiques du Pouliguen, avec le support de l’Ecole maternelle Victor Hugo et de la Mairie, organise un vide grenier dédié aux jouets et aux livres enfants. Celui-ci aura lieu dans l’école maternelle. Le vide-greniers est ouvert à tous les particuliers, dont les enfants ! Vous souhaitez vendre des jouets et livres enfants : inscrivez-vous avant le 6 décembre à l’adresse ci dessous, pour un montant de 7 euros (avec table et chaises) ou 3,5 euros pour une table plus petite. Inscriptions : evenementsvhpl44510@gmail.com / Facebook @ape.lepouliguen Si vous souhaitez donner des jouets et livres : un stand APE sera en place le jour même pour les réceptionner (entre 13h et 14h idéalement), puis les revendre au profit de projets des écoles. Ils seront sinon donner à la fin de la journée à la Malle à Rejouer. Et si vous souhaitez acheter : les parents d’élèves vous attendent nombreux !

Ecole maternelle publique Victor Hugo 24 boulevard de Civanam 44510 Le pouliguen Le pouliguen Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T14:00:00 2021-12-11T17:00:00