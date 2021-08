Charols Charols Charols, Drôme Bourse aux jouets Charols Charols Catégories d’évènement: Charols

Drôme

Bourse aux jouets Charols, 17 octobre 2021, Charols. Bourse aux jouets 2021-10-17 09:00:00 09:00:00 – 2021-10-17 15:00:00 15:00:00 Salle Maurice Rodet Route de Pont de Barret

Charols Drôme Charols Organisée par le comité des fêtes de Charols. comite.des.fetes.de.charols@gmail.com +33 6 64 44 26 90 dernière mise à jour : 2021-08-25 par

Détails Catégories d’évènement: Charols, Drôme Autres Lieu Charols Adresse Salle Maurice Rodet Route de Pont de Barret Ville Charols lieuville 44.59195#4.95404