Bourse aux jouets Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde Catégorie d’évènement: Brive-la-Gaillarde

Bourse aux jouets Brive-la-Gaillarde, 27 novembre 2022, Brive-la-Gaillarde. Bourse aux jouets

OT de Brive Brive-la-Gaillarde

2022-11-27 09:00:00 09:00:00 – 2022-11-27 17:00:00 17:00:00 Brive-la-Gaillarde Corrze Brive-la-Gaillarde le 03 décembre de 14h à 19h et le 4 de 9h à 18h- une vente aux adhérents de l’association est prévue vendredi 02 décembre de 9h à 14h Bourse aux jouets et cadeaux organisée par l’Association familiale de Brive à l’espace Chadourne de 9h à 18h. Brive-la-Gaillarde

dernière mise à jour : 2022-11-14 par OT de Brive

Détails Catégorie d’évènement: Brive-la-Gaillarde Autres Lieu Brive-la-Gaillarde Adresse OT de Brive Brive-la-Gaillarde Ville Brive-la-Gaillarde lieuville Brive-la-Gaillarde

Bourse aux jouets Brive-la-Gaillarde 2022-11-27 was last modified: by Bourse aux jouets Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 27 novembre 2022 OT de Brive

Brive-la-Gaillarde