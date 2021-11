Bourse aux jouets Bric à Brac Perros-Guirec, 13 novembre 2021, Perros-Guirec.

Bourse aux jouets Bric à Brac Perros-Guirec

2021-11-13 – 2021-11-14

Perros-Guirec 22700

Venez dénicher des joujoux, des babioles, des peluches mais aussi des accessoires de puériculture.

A la bourse aux jouets, les poupées et poupons se mélangent aux modèles réduits ou aux jouets en bois.

Vous trouverez aussi des livres, des jeux vidéo ou de société d’occasion qui feront le bonheur des petits et des grands…

La bourse aux jouets Bric à Brac aura lieu le week-end le samedi 13 novembre de 9h à 18h et le dimanche 14 novembre de 10h à 12h.

Pour ceux qui aimeraient y participer, le dépôt se fera le jeudi 11 novembre de 14h à 18h et le vendredi 12 novembre de 9h à 12h. Et si les jouets n’ont pas trouvé preneurs, la reprise se fera le lundi 15 novembre de 16h à 18h.

maela96@hotmail.com +33 2 96 44 75 54

Perros-Guirec

