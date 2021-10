Bazoches-sur-Hoëne Bazoches-sur-Hoëne Bazoches-sur-Hoëne, Orne Bourse aux jouets – Bazoches-sur-Hoëne Bazoches-sur-Hoëne Bazoches-sur-Hoëne Catégories d’évènement: Bazoches-sur-Hoëne

Bourse aux jouets – Bazoches-sur-Hoëne Bazoches-sur-Hoëne, 7 novembre 2021, Bazoches-sur-Hoëne. Bourse aux jouets – Bazoches-sur-Hoëne Salle du temps libre 7 rue de la Plaine Bazoches-sur-Hoëne

2021-11-07 10:00:00 10:00:00 – 2021-11-07 17:00:00 17:00:00 Salle du temps libre 7 rue de la Plaine

Bazoches-sur-Hoëne Orne Bazoches-sur-Hoëne Bourse aux jouets et aux vêtements d’enfants, livres, matériels de puériculture organisée par l’APE de Bazoches-sur-Hoëne.

Inscription obligatoire auprès de Mme Coeuret pour exposer (3.50 € pour 2.50 m).

Restauration sur place : chocolat chaud, café, crêpes, gâteaux…

Passe sanitaire obligatoire Salle du temps libre 7 rue de la Plaine Bazoches-sur-Hoëne

