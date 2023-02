Bourse aux jouets, aux vêtements et matériel de puériculture à Fayet Fayet Catégories d’Évènement: Aisne

Aisne La Tribu Récré-active ainsi que les représentants des parents d’élèves de l’école de Fayet organisent une bourse aux jouets, vêtements et matériel de puériculture le samedi 4 et le dimanche 5 mars de 9h à 17h dans la salle des fêtes de Fayet. Ce premier week-end de mars sera l’occasion de vider les armoires, de faire place à des nouveautés à petit prix et de passer un bon moment. Inscription au 06.74.69.02.13 de 18h à 20h avant le 25 février 2023. Restauration rapide sur réservation. La Tribu Récré-active ainsi que les représentants des parents d’élèves de l’école de Fayet organisent une bourse aux jouets, vêtements et matériel de puériculture le samedi 4 et le dimanche 5 mars de 9h à 17h dans la salle des fêtes de Fayet. Ce premier week-end de mars sera l’occasion de vider les armoires, de faire place à des nouveautés à petit prix et de passer un bon moment. Inscription au 06.74.69.02.13 de 18h à 20h avant le 25 février 2023. Restauration rapide sur réservation. Fayet

