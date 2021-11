Pesmes Pesmes 70140, Pesmes Bourse aux jouets articles de puériculture Pesmes Pesmes Catégories d’évènement: 70140

Pesmes

Bourse aux jouets articles de puériculture Pesmes, 12 novembre 2021, Pesmes. Bourse aux jouets articles de puériculture Pesmes

2021-11-12 – 2021-11-12

Pesmes 70140 Pesmes Vendredi 12 novembre de 10h à 12h et de 14h à 18h

Samedi 13 novembre de 9h à 17h

Inscription sur Rendez-vous.

Reprise des invendus : dimanche 14 novembre de 11h à 11h30 +33 3 84 31 26 39 Vendredi 12 novembre de 10h à 12h et de 14h à 18h

Samedi 13 novembre de 9h à 17h

Inscription sur Rendez-vous.

Reprise des invendus : dimanche 14 novembre de 11h à 11h30 Pesmes

dernière mise à jour : 2021-10-26 par

Détails Catégories d’évènement: 70140, Pesmes Autres Lieu Pesmes Adresse Ville Pesmes lieuville Pesmes