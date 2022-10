BOURSE AUX JOUETS, ARTICLES DE PUÉRICULTURE ET VÊTEMENTS Réding Réding Catégories d’évènement: Moselle

BOURSE AUX JOUETS, ARTICLES DE PUÉRICULTURE ET VÊTEMENTS Réding, 20 novembre 2022, Réding. BOURSE AUX JOUETS, ARTICLES DE PUÉRICULTURE ET VÊTEMENTS

Salle Olympie Réding Moselle

2022-11-20 09:00:00 09:00:00 – 2022-11-20 17:00:00 17:00:00 Réding

Moselle Réding Avis à ceux qui veulent faire de bonnes affaires, l »amicale du Personnel municipal de Réding organise une bourse aux jouets, articles de puériculture et vêtements ! +33 6 73 36 18 84 Réding

