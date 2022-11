Bourse aux jouets Arthez-d’Asson Arthez-d'Asson Catégories d’évènement: Arthez-d'Asson

Pyrénées-Atlantiques

Bourse aux jouets Arthez-d’Asson, 27 novembre 2022, Arthez-d'Asson. Bourse aux jouets

50 Route du Soulor Place de la Mairie Arthez-d’Asson Pyrénées-Atlantiques Place de la Mairie 50 Route du Soulor

2022-11-27 – 2022-11-27

Place de la Mairie 50 Route du Soulor

Arthez-d’Asson

Pyrénées-Atlantiques Arthez-d’Asson 2.5 2.5 EUR L’APE de l’école d’Arthez D’Asson organise une bourse aux jouets (jouets, vêtements, figurines, puzzles, articles de puériculture …). Une opportunité pour les enfants de vider leur chambre avant le passage du Père-Noël, tout en remplissant leur tirelire. C’est aussi l’occasion de faire des affaires en préservant la planète. Le Public trouvera sur place une buvette, petite restauration et crêpes à volonté.

En cas de conditions météorologiques défavorables, repli sur la salle des fêtes. L’APE de l’école d’Arthez D’Asson organise une bourse aux jouets (jouets, vêtements, figurines, puzzles, articles de puériculture …). Une opportunité pour les enfants de vider leur chambre avant le passage du Père-Noël, tout en remplissant leur tirelire. C’est aussi l’occasion de faire des affaires en préservant la planète. Le Public trouvera sur place une buvette, petite restauration et crêpes à volonté.

En cas de conditions météorologiques défavorables, repli sur la salle des fêtes. APE Arthez d’Asson ©freepik

Place de la Mairie 50 Route du Soulor Arthez-d’Asson

dernière mise à jour : 2022-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Arthez-d'Asson, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Arthez-d'Asson Adresse Arthez-d'Asson Pyrénées-Atlantiques Place de la Mairie 50 Route du Soulor Ville Arthez-d'Asson lieuville Place de la Mairie 50 Route du Soulor Arthez-d'Asson Departement Pyrénées-Atlantiques

Bourse aux jouets Arthez-d’Asson 2022-11-27 was last modified: by Bourse aux jouets Arthez-d’Asson Arthez-d'Asson 27 novembre 2022 50 Route du Soulor Place de la Mairie Arthez-d'Asson Pyrénées-Atlantiques Arthez-d'Asson Pyrénées-Atlantiques

Arthez-d'Asson Pyrénées-Atlantiques