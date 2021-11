Arc-lès-Gray Arc-lès-Gray 70100, Arc-lès-Gray Bourse aux jouets Arc-lès-Gray Arc-lès-Gray Catégories d’évènement: 70100

Arc-lès-Gray

Bourse aux jouets Arc-lès-Gray, 6 novembre 2021, Arc-lès-Gray. Bourse aux jouets Rue Louis Chauveau Halle Perrey Arc-lès-Gray

2021-11-06 09:00:00 – 2021-11-06 15:00:00 Rue Louis Chauveau Halle Perrey

Arc-lès-Gray 70100 ram.arclesgray@gmail.com +33 3 84 65 49 37 Rue Louis Chauveau Halle Perrey Arc-lès-Gray

dernière mise à jour : 2021-10-27 par

Détails Catégories d’évènement: 70100, Arc-lès-Gray Autres Lieu Arc-lès-Gray Adresse Rue Louis Chauveau Halle Perrey Ville Arc-lès-Gray lieuville Rue Louis Chauveau Halle Perrey Arc-lès-Gray