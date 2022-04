BOURSE AUX JOUETS ANCIENS ET AUTOMOBILIA 2022 La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac

Loire-Atlantique

BOURSE AUX JOUETS ANCIENS ET AUTOMOBILIA 2022 La Baule-Escoublac, 13 août 2022, La Baule-Escoublac. BOURSE AUX JOUETS ANCIENS ET AUTOMOBILIA 2022 Stade équestre François André Avenue de Rosières La Baule-Escoublac

2022-08-13 – 2022-06-26 Stade équestre François André Avenue de Rosières

La Baule-Escoublac Loire-Atlantique Cette année, 80 exposants seront présent pour cette 14ème édition internationale des jouets anciens et automobilia. Entrée gratuite



Renseignements et réservations :

06 75 20 59 40

herblot-alain@wanadoo.fr comfeteslabaule@wanadoo.fr http://www.comitedesfetes-labaule.com/ Cette année, 80 exposants seront présent pour cette 14ème édition internationale des jouets anciens et automobilia. Entrée gratuite



Renseignements et réservations :

06 75 20 59 40

herblot-alain@wanadoo.fr Stade équestre François André Avenue de Rosières La Baule-Escoublac

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac, Loire-Atlantique Autres Lieu La Baule-Escoublac Adresse Stade équestre François André Avenue de Rosières Ville La Baule-Escoublac lieuville Stade équestre François André Avenue de Rosières La Baule-Escoublac Departement Loire-Atlantique

La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-baule-escoublac/

BOURSE AUX JOUETS ANCIENS ET AUTOMOBILIA 2022 La Baule-Escoublac 2022-08-13 was last modified: by BOURSE AUX JOUETS ANCIENS ET AUTOMOBILIA 2022 La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac 13 août 2022 La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

La Baule-Escoublac Loire-Atlantique