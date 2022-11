Bourse aux jouets à Itancourt Itancourt Itancourt Catégories d’évènement: Aisne

Aisne Itancourt L’espérance d’Itancourt vous donne rendez-vous le dimanche 27 novembre de 9h à 17h à la salle des fêtes Jean Legal pour sa Bourse aux jouets, livres, jeux de société et articles de Noël.

L'espérance d'Itancourt vous donne rendez-vous le dimanche 27 novembre de 9h à 17h à la salle des fêtes Jean Legal pour sa Bourse aux jouets, livres, jeux de société et articles de Noël.

Buvette et petite restauration sur place.

+33 6 84 10 16 70

