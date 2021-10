Gauchy Gauchy Aisne, Gauchy Bourse aux jouets à Gauchy Gauchy Gauchy Catégories d’évènement: Aisne

Bourse au jouets à Gauchy Dimanche 7 novembre de 9h à 17h, au gymnase Auguste-Delaune (23 rue August-Delaune), organisé par l'AS Gauchy Grugies Les Tigers. La table de deux mètres : 3 euros. Permanence d'inscription au gymnase les vendredis 15 et 22 octobre, de 18h à 20h.

