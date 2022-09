BOURSE AUX JOUETS à BEAUFORT-EN-VALL√âE Baugé-en-Anjou Baugé-en-Anjou Catégories d’évènement: Baugé-en-Anjou

Maine-et-Loire

BOURSE AUX JOUETS à BEAUFORT-EN-VALL√âE Baugé-en-Anjou, 8 octobre 2022, Baugé-en-Anjou. BOURSE AUX JOUETS à BEAUFORT-EN-VALL√âE

25 Bd Similien Giladeau Salle des plantagenêts Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire Salle des plantagenêts 25 Bd Similien Giladeau

2022-10-08 – 2022-10-08

Salle des plantagenêts 25 Bd Similien Giladeau

Baugé-en-Anjou

Maine-et-Loire EUR 2 Bourse aux jouets à Beaufort-en-Vallée famillesrurales.bourse@gmail.com +33 6 23 31 57 50 Salle des plantagenêts 25 Bd Similien Giladeau Baugé-en-Anjou

dernière mise à jour : 2022-09-23 par

Détails Catégories d’évènement: Baugé-en-Anjou, Maine-et-Loire Autres Lieu Baugé-en-Anjou Adresse Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire Salle des plantagenêts 25 Bd Similien Giladeau Ville Baugé-en-Anjou lieuville Salle des plantagenêts 25 Bd Similien Giladeau Baugé-en-Anjou Departement Maine-et-Loire

BOURSE AUX JOUETS à BEAUFORT-EN-VALL√âE Baugé-en-Anjou 2022-10-08 was last modified: by BOURSE AUX JOUETS à BEAUFORT-EN-VALL√âE Baugé-en-Anjou Baugé-en-Anjou 8 octobre 2022 25 Bd Similien Giladeau Salle des plantagenêts Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire Baugé en Anjou maine-et-loire

Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire