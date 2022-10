Bourse aux jouets 2022 Champdeniers, 15 novembre 2022, Champdeniers.

Bourse aux jouets 2022

La salle des Fêtes Champdeniers Deux-Svres

2022-11-15 – 2022-11-18

Champdeniers

Deux-Svres

Champdeniers

Covid masque obligatoire

Livre, jeux de société, jeux vidéo. Tous les jeux doivent être complets et avoir leur mode d’emploi et les piles

Vêtements de sports d’hivers à partir de 2 ans

Rédiger les étiquettes à domicile : maxi 2 listes

Dépôt des articles : 1,50€ la liste de 20 articles dont 3 peluches maxi supérieures à 20 cm

Mardi 15 novembre de 9h à 19 h/mercredi 16 novembre de 9h à 12h

Vente des articles : mercredi 16 novembre de 15h à 19h, jeudi 17 novembre de 10h à 17h30

Retrait du produit de la vente et invendus : vendredi 18 novembre de 16h30 à 18h30

Renseignements au 05 49 25 88 54 et sur http:/partage-champdeniers.fr

Covid masque obligatoire

Livre, jeux de société, jeux vidéo. Tous les jeux doivent être complets et avoir leur mode d’emploi et les piles

Vêtements de sports d’hivers à partir de 2 ans

Rédiger les étiquettes à domicile : maxi 2 listes

Dépôt des articles : 1,50€ la liste de 20 articles dont 3 peluches maxi supérieures à 20 cm

Mardi 15 novembre de 9h à 19 h/mercredi 16 novembre de 9h à 12h

Vente des articles : mercredi 16 novembre de 15h à 19h, jeudi 17 novembre de 10h à 17h30

Retrait du produit de la vente et invendus : vendredi 18 novembre de 16h30 à 18h30

Renseignements au 05 49 25 88 54 et sur http:/partage-champdeniers.fr

+33 5 49 25 88 54

Vente – achat

Champdeniers

dernière mise à jour : 2022-10-18 par