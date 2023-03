BOURSE AUX JEUX, VÊTEMENTS ET PUÉRICULTURE DE 0 À 16 ANS espace culturel Dommartin-lès-Remiremont Dommartin-lès-Remiremont Catégories d’Évènement: Dommartin-lès-Remiremont

BOURSE AUX JEUX, VÊTEMENTS ET PUÉRICULTURE DE 0 À 16 ANS 45 place de l'église espace culturel Dommartin-lès-Remiremont Vosges

2023-03-26 14:00:00 – 2023-03-26 17:00:00

espace culturel 45 place de l'église

Dommartin-lès-Remiremont

Vosges Dommartin-lès-Remiremont Venez nombreux à notre traditionnelle bourse aux jeux, vêtements et puériculture de 0 à 16 ans au profit des écoles de Dommartin-Lès-Remiremont le dimanche 26 mars 2023 de 14h à 17h. Entrée libre. Petite buvette sur place.

Réservation d’une table de 1,80m : 8€, s’adresser à Mme BONNEFOY.

Pour les exposants : prévoir un diable ou planches à roulettes : impossibilité de se garer sur le parvis de l’espace culturel. +33 7 50 97 82 11 https://www.facebook.com/CouleursRecre/ Henry

espace culturel 45 place de l'église Dommartin-lès-Remiremont

