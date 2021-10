Paris Playin Paris île de France, Paris Bourse aux jeux de société d’occasion Playin Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Bourse aux jeux de société d’occasion Playin Paris, 9 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 9 octobre 2021

de 10h à 20h

gratuit

Achetez et vendez des jeux de société d’occasion le samedi 9 octobre 2021 au magasin Playin Paris Acheter des jeux Des centaines de jeux de société de tous types seront mis en vente à petit prix le samedi 9 octobre à 10h ! Vendre des jeux Pour faire de la place dans vos étagères et financer vos prochains jeux, nous vous proposons de vendre vos jeux de société ! RDV sur la page officielle de l’événement pour accéder au formulaire d’inscription.

Vous pourrez y lister vos jeux, et les prix auxquels vous voulez les vendre. Vous pourrez ensuite déposer vos jeux à Playin Paris du 2 au 8 octobre, de 12h à 20h.

Vos jeux seront mis en vente lors de la Bourse aux Jeux du samedi 9 octobre. 100% des ventes vous sont reversés sous forme de bon d’achat valable en ligne et dans les magasins Playin ! Vous aurez ensuite 2 semaines pour récupérer vos jeux invendus. Passé ce délai, les jeux seront donnés à des associations. Événements -> Brocante / Marché Playin Paris 131 avenue de France Paris 75013

14 : Bibliothèque François Mitterrand (181m) 6 : Quai de la Gare (701m) 89 132 Bibliothèque François Mitterrand (C) Avenue de France (T3A)

Contact :Playin communication@play-in.com https://www.play-in.com/evenement/5619-bourse_aux_jeux https://www.facebook.com/PlayinByMagicBazar https://twitter.com/Playin_by_MB Événements -> Brocante / Marché En famille

Date complète :

2021-10-09T10:00:00+02:00_2021-10-09T20:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Playin Paris Adresse 131 avenue de France Ville Paris lieuville Playin Paris Paris