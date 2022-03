Bourse aux jeux de société d’occasion Playin Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Plusieurs centaines de jeux de société vous attendront le samedi 9 avril de10h à 20h ! Vous pouvez également vendre vos jeux de société. 100% des recettes de vos jeux vous sont reversés sous forme de bon d’achat Playin !

Entrée libre – dépôt des jeux via un formulaire en ligne

Playin Paris 131 Avenue de France Paris

