**La Bourse aux jeux de société est de retour !** ————————————————- **Achetez des jeux** Le samedi 9 octobre, de 10h à 20h, venez faire le plein de jeux de société d’occasion. Avec plus de 1 000 jeux disponibles lors de la dernière édition, c’est le moment de venir faire des bonnes affaires. Jeux de stratégie, d’ambiance, à deux, en famille…il y en aura pour tous les joueurs ! **Vendez des jeux** Pour faire de la place dans vos armoires et financer vos prochains jeux, vendez d’occasion ! Remplissez le formulaire disponible sur [www.play-in.com](https://www.play-in.com/evenement/5619-bourse_aux_jeux) pour lister les jeux que vous souhaitez vendre, et à quel prix. Déposez vos jeux à Playin Paris du samedi 2 au vendredi 8 octobre, et on s’occupe du reste ! Vos jeux seront mis en vente, et 100% des revenus vous seront reversés sous la forme de bons d’achat valables sur l’ensemble de notre catalogue. Vous pourrez ensuite venir récupérer vos jeux invendus directement à Playin Paris, ou choisir de les donner à une association.

Entrée libre

Playin Paris 131 Avenue de France Paris Paris



2021-10-09T10:00:00 2021-10-09T20:00:00