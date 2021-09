Oderen Oderen Haut-Rhin, Oderen Bourse aux instruments Oderen Oderen Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Musiciens ou non, venez profiter d'un agréable moment convivial tout en musique !

Au programme de cette nouvelle édition de la bourse aux instruments : expo-vente en tout genre (instruments, partitions, vinyles, CD, son et lumière…), mais également une scène ouverte. Une petite restauration vous sera également proposée sur place. Musiciens ou non, venez profiter d’un agréable moment convivial tout en musique ! +33 6 11 27 43 60 Musiciens ou non, venez profiter d’un agréable moment convivial tout en musique !

Au programme de cette nouvelle édition de la bourse aux instruments : expo-vente en tout genre (instruments, partitions, vinyles, CD, son et lumière…), mais également une scène ouverte. Une petite restauration vous sera également proposée sur place.

