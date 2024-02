Bourse aux greffons Putanges-Pont-Ecrépin Putanges-le-Lac, samedi 17 février 2024.

Bourse aux greffons Putanges-Pont-Ecrépin Putanges-le-Lac Orne

Pour la 17ème année consécutive, l’office de tourisme du Val d’Orne reçoit l’association des croqueurs de pommes du Bocage Normand pour sa traditionnelle « Bourse aux greffons ».

Des greffons de plus de 120 variétés de fruits, majoritairement pommes mais aussi poires, cerises et prunes vous seront proposés. A partir de 10 heures, les croqueurs de pommes vous initieront aux différentes techniques de greffage. Les personnes intéressées pourront ainsi repartir avec des greffons ou avec un arbre greffé par leurs soins.

Vous trouverez également des porte-greffes qui vous permettront de réaliser des quenouilles, des demi-tiges ou des espaliers.

Putanges-Pont-Ecrépin 4 Place de l’Hôtel de Ville

Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie office.tourisme@cdcvaldorne.fr

Début : 2024-02-17 10:00:00

fin : 2024-02-17 12:00:00



