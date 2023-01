Bourse aux greffons Bretoncelles, 11 février 2023, Bretoncelles .

Bourse aux greffons

2023-02-11 09:00:00 – 2023-02-11 12:00:00

Bretoncelles

Orne

Bretoncelles Patrimoine Nature assure le suivi et l’animation du verger conservatoire situé sur l’Espace Naturel Sensible communal (proche de l’EHPAD). Nous assurons cette mission en étroite collaboration avec l’association « Les Croqueurs de pommes des collines du Perche » spécialisée dans la sauvegarde des variétés anciennes et des savoirs faire.

C’est dans cette continuité que nous accueillerons la bourse aux greffons organisée par cette association le samedi 11février 2023 de 9h à12h à la salle Abbé Fret.

Les membres de l’association vous proposeront des greffons et des portes greffes ( (70 variétés de pommes, poires, cerises, prunes,…) qui pourront même greffer devant vous avec les variétés que vous aurez choisies. Vous pourrez aussi bénéficier de conseils sur le greffage, la taille et l’entretien des arbres fruitiers.

