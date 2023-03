Bourse aux graines Urrugne Catégories d’Évènement: Basses-Pyrénées

Urrugne

Bourse aux graines, 11 mars 2023, Urrugne . Bourse aux graines Urrugne Basses-Pyrénées

2023-03-11 – 2023-03-11 Urrugne

Basses-Pyrénées EUR 0 0 Un troc de graines sera proposé autour du marché. Deux ateliers seront organisés : gestion du potager et lutte biologique / plantation de semis pour les enfants. Accompagnés par le service Espaces verts de la ville, l’association BLE et Bioclimakit. Un troc de graines sera proposé autour du marché. Deux ateliers seront organisés : gestion du potager et lutte biologique / plantation de semis pour les enfants. Accompagnés par le service Espaces verts de la ville, l’association BLE et Bioclimakit. Urrugne

dernière mise à jour : 2023-03-01 par

Détails Catégories d’Évènement: Basses-Pyrénées, Urrugne Autres Lieu Urrugne Adresse Urrugne Basses-Pyrénées Ville Urrugne Departement Basses-Pyrénées Lieu Ville Urrugne

Urrugne Urrugne Basses-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/urrugne /

Bourse aux graines 2023-03-11 was last modified: by Bourse aux graines Urrugne 11 mars 2023 Basses-Pyrénées Urrugne Urrugne Basses-Pyrénées

Urrugne Basses-Pyrénées