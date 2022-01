Bourse aux graines à Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

2022-02-20 09:00:00 – 2022-02-20 12:00:00

Savigny-sur-Braye Loir-et-Cher Savigny-sur-Braye Bourse aux graines à Savigny-sur-Braye. Echange et don de graines sur le marché de Savigny-sur-Braye. Organisée par l’association populaire de Savigny-sur-Braye. Venez échanger et faire des dons ! mairie@savigny-sur-braye.fr +33 2 54 23 74 79 http://www.savigny-sur-braye.fr/ Bourse aux graines à Savigny-sur-Braye. Echange et don de graines sur le marché de Savigny-sur-Braye. Organisée par l’association populaire de Savigny-sur-Braye. Pixabay

