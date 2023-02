Bourse aux documents (livres, cd…), 1 mars 2023, Lesperon .

Bourse aux documents (livres, cd…)

Médiathèque Lesperon Landes

2023-03-01 – 2023-03-01

Lesperon

Landes

La Médiathèque du Pays Morcenais organise des bourses aux documents dans son réseau…

Dans un but de mise en valeur et de renouvellement de son fonds documentaire, la médiathèque doit éliminer les documents défraîchis, obsolètes ou qui ne sont plus empruntés.

Les documents seront proposés au prix de 1 €.

Les bénéfices de cette vente seront reversés au budget d’animation de la Médiathèque du Pays Morcenais.

Prix : 1€

Lesperon

