Bourse aux disques Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le Puy-en-Velay

Bourse aux disques Le Puy-en-Velay, 7 mai 2022, Le Puy-en-Velay. Bourse aux disques salle Jeanne d’Arc 13 Avenue de la Cath�drale Le Puy-en-Velay

2022-05-07 – 2022-05-08 salle Jeanne d’Arc 13 Avenue de la Cath�drale

Le Puy-en-Velay Haute-Loire Tous les styles de musique seront repr�sent�s sur tous les supports, allant du CLASSIQUE au PUNK en passant par toutes les musiques actuelles : ROCK, POP, METAL, FUNK, SOUL, REGGAE, CHANSON FRAN�AISE, etc� assomissingkey@gmail.com +33 6 61 34 69 09 salle Jeanne d’Arc 13 Avenue de la Cath�drale Le Puy-en-Velay

dernière mise à jour : 2022-04-09 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Le Puy-en-Velay Autres Lieu Le Puy-en-Velay Adresse salle Jeanne d'Arc 13 Avenue de la Cath�drale Ville Le Puy-en-Velay lieuville salle Jeanne d'Arc 13 Avenue de la Cath�drale Le Puy-en-Velay Departement Haute-Loire

Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-puy-en-velay/

Bourse aux disques Le Puy-en-Velay 2022-05-07 was last modified: by Bourse aux disques Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 7 mai 2022 Haute-Loire Le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay Haute-Loire