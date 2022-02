Bourse aux disques et vinyles Cernay Cernay Catégories d’évènement: Cernay

Haut-Rhin

Bourse aux disques et vinyles Cernay

2022-03-20

2022-03-20 09:30:00 – 2022-03-20 17:00:00

Cernay Haut-Rhin Cernay Une trentaine d’exposants et une véritable caverne d’Ali Baba, où se côtoient disques, vinyles, CD et DVD de tous les styles, pour les amateurs, les collectionneurs à la recherche de la pièce rare ou de l’achat coup de cœur. Sur 100 mètres de stands, un large choix pour satisfaire petits et grands, proposé par les derniers disquaires indépendants. C’est un rendez vous à ne pas manquer pour tous les passionnés de musique, de cinéma et pour les nostalgiques du vinyle … Une véritable caverne d’Ali Baba, où se côtoient disques, vinyles, CD et DVD de tous les styles, pour les amateurs, les collectionneurs à la recherche de la pièce rare ou de l’achat coup de cœur. +33 6 21 33 36 16 Une trentaine d’exposants et une véritable caverne d’Ali Baba, où se côtoient disques, vinyles, CD et DVD de tous les styles, pour les amateurs, les collectionneurs à la recherche de la pièce rare ou de l’achat coup de cœur. Sur 100 mètres de stands, un large choix pour satisfaire petits et grands, proposé par les derniers disquaires indépendants. C’est un rendez vous à ne pas manquer pour tous les passionnés de musique, de cinéma et pour les nostalgiques du vinyle … Cernay

