Bourse aux disques 2ème édition Espace culturel Saint-Exupéry Marignane, dimanche 31 mars 2024.

Bourse aux disques 2ème édition Espace culturel Saint-Exupéry Marignane Bouches-du-Rhône

Bienvenue aux mélomanes, mais aussi aux amateurs et collectionneurs à la recherche du disque vinyle (ou autres documents sonores) qui manque, et qui viendra compléter la collection, la démarrer ou la terminer…

Trouver votre pépite !

Buvette sur place.

La bourse aux disques est une excellente occasion de se retrouver autour de cette passion du vinyle et aussi de faire de bonnes affaires. Plusieurs vendeurs sont attendus et il sera facile pour le chineur de craquer sur un collector, un disque rare, un coffret… Il y aura aussi des CD, des DVD et des cassettes audios. Bref de quoi satisfaire ses pulsions musicales ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31

fin : 2024-03-31

Espace culturel Saint-Exupéry 53-55 avenue Jean Mermoz

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur animation@ville-marignane.fr

L’événement Bourse aux disques 2ème édition Marignane a été mis à jour le 2024-02-27 par Office de Tourisme de Marignane