Saint-Astier Saint-Astier Dordogne, Saint-Astier Bourse aux affaires Saint-Astier Saint-Astier Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Astier

Bourse aux affaires Saint-Astier, 6 novembre 2021, Saint-Astier. Bourse aux affaires Place de la République Halle Saint-Astier

2021-11-06 09:00:00 – 2021-11-06 18:00:00 Place de la République Halle

Saint-Astier Dordogne « Vous déposez, vous partez, nous vendons, vous récupérez » : vêtements enfants de 0 à 16 ans, vêtements de grossesse, articles de puériculture, décoration de chambre et linge de lit, livres… Dépôt vendredi 5 novembre de 10h à 18h (pas de jouets), récupération des invendus dimanche de 14h30 à 17h30.

RDV de 9h à 18h, halle

« Vous déposez, vous partez, nous vendons, vous récupérez » : vêtements enfants de 0 à 16 ans, vêtements de grossesse, articles de puériculture, décoration de chambre et linge de lit, livres… Dépôt vendredi 5 novembre de 10h à 18h (pas de jouets), récupération des invendus dimanche de 14h30 à 17h30 +33 6 86 71 47 70

APE des 3 écoles de St-Astier, informations et inscriptions : 06 86 71 47 70 APE 3 écoles

Place de la République Halle Saint-Astier

