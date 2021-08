Bourse auto rétro Hall Comminges, 11 septembre 2021, Colomiers.

Bourse auto rétro

du samedi 11 septembre au dimanche 12 septembre à Hall Comminges

Un week-end pour les amateurs de véhicules anciens ————————————————– **Les amateurs de véhicules anciens sont attendus à la bourse d’échanges au Hall Comminges de Colomiers les 11 et 12 Septembre 2021** Samedi 11 septembre et dimanche 12 septembre le Club Auto Rétro Midi-Pyrénées organise sa 43e bourse d’échanges auto-moto-vélo au hall Comminges à [Colomiers](http://www.ladepeche.fr/communes/colomiers,31149.html). 120 exposants sont attendus sur une surface totale de 5 000 m2 d’exposition en intérieur et en extérieur. Sur les deux jours un parking d’environ 100 places sera réservé pour les visiteurs en voitures et motos anciennes. Vous aurez la possibilité de vous rafraichir et de vous restaurer sur place. > Plus d’infos et contact tel : 06 07 10 39 92- site internet : [www.carmp.fr](http://www.carmp.fr) – email : carmp@wanadoo.fr > Manifestation soumise au contrôle du pass sanitaire, conformément à l’arrêté préfectoral du 13 août 2021, article 47-1 du décret. Horaires ——– 10h-18h **Détails sur le lieu**: Hall Comminges

Un week-end pour les amateurs de véhicules anciens ————————————————– **Les amateurs de véhicules anciens sont attendus à la bourse d’échanges au Hall Comminges de Col

Hall Comminges Place d’Occitanie, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T10:00:00 2021-09-11T18:00:00;2021-09-12T10:00:00 2021-09-12T18:00:00