Bourse Auto-moto-mobylette de Longueil-Sainte-Marie Longueil-Sainte-Marie, dimanche 19 mai 2024.

L’association Baignade du Grand Ferré organise sa 3ème Bourse Auto-moto-mobylette de Longueil-Sainte-Marie.

Cette Exposition sera consacrée aux voitures anciennes et sportives, motos anciennes et mobylettes.

Une Bourse de ventes et d’échanges de pièces de mobylettes sera également organisée.

Une balade mobylette de 40kms et une démonstration de mob cross seront également organisées (renseignements auprès de stephane.freullet@orange.fr ou 06.16.02.56.13).

Chaque participant se verra offrir un café et une part de gâteau à son arrivée, un ticket apéritif pour le midi et une plaque souvenir de l’évènement.

Un concours d’élégance récompensera différentes catégories de véhicules et mobylettes.

Un espace sera consacré pour la présentation de modèles réduits.

La réservation des Stands sera gratuite mais dans la limite du nombre d’inscrits prévus par les organisateurs. Les Exposants professionnels sont acceptés.

Un Concert gratuit des Cake Shoes sera organisé l’après-midi.

Des Activités nautiques seront disponibles ainsi que des Structures gonflables pour les adultes et les enfants.

Visite du Parc Animalier du Marais.

Une restauration sera possible sur place.

Renseignements et inscriptions ouvertes par mail à base.nautique.lsm@free.fr.0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 08:00:00

fin : 2024-05-19 18:30:00

Chaussée du Marais

Longueil-Sainte-Marie 60126 Oise Hauts-de-France base.nautique.lsm@free.fr

L’événement Bourse Auto-moto-mobylette de Longueil-Sainte-Marie Longueil-Sainte-Marie a été mis à jour le 2024-02-12 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme