Malakoff Ecole publique Jean Jaurès Hauts-de-Seine, Malakoff Bourse au Vélo à Malakoff Ecole publique Jean Jaurès Malakoff Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Malakoff

Bourse au Vélo à Malakoff Ecole publique Jean Jaurès, 11 septembre 2021, Malakoff. Bourse au Vélo à Malakoff

Ecole publique Jean Jaurès, le samedi 11 septembre à 09:00

Un vélo à vendre ? Un vélo à acheter ? Rendez-vous samedi 11 septembre dans la cour de l’école Jean Jaurès pour la 6eme Bourse aux vélos, organisée par Dynamo Malakoff. L’équipe vous y attend ! Pour tout savoir et comprendre : [http://www.dynamo-malakoff.org/…/101-11-septembre-2021](http://www.dynamo-malakoff.org/actions/bourse-aux-velos/101-11-septembre-2021-bourse-aux-velos-6eme-edition.html?fbclid=IwAR08fBtc2oWV4eZ2VDCz3LCEaCbOKVX0dVjUSh2DghveGgDxG6I3_7v_AE4) Attention, le passe sanitaire sera exigé à l’entrée.

Entrée libre (matin pour les vendeurs, après midi pour les acheteurs)

Proposée par l’association Dynamo Malakoff Ecole publique Jean Jaurès 13 avenue Jules Ferry Malakoff Malakoff Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T09:00:00 2021-09-11T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Malakoff Autres Lieu Ecole publique Jean Jaurès Adresse 13 avenue Jules Ferry Malakoff Ville Malakoff lieuville Ecole publique Jean Jaurès Malakoff