Bourse au matériel de pêche Thouars
Catégories d'évènement: Deux-Sèvres
Thouars

Bourse au matériel de pêche
À l'orangerie du Château Avenue Martyrs de la Résistance
Thouars

2022-04-09 08:00:00 – 2022-04-09 16:00:00
À l'orangerie du Château Avenue Martyrs de la Résistance
Thouars
Deux-Sèvres

Offrez une deuxième vie à votre matériel de pêche : cannes, lancers, épuisettes, moulinets, tapis, bedchair, siège, tente….Que se soit pour la pêche traditionnelle ou la pêche sportive, vous trouverez sans nul doute le matériel de deuxième main qui complètera votre équipement.

+33 6 43 38 52 97

AAPPMA Nénuphar Thouarsais

