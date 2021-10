Saint-Astier Saint-Astier Dordogne, Saint-Astier Bourse aquariophilie Saint-Astier Saint-Astier Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Astier

Bourse aquariophilie Saint-Astier, 24 octobre 2021, Saint-Astier. Bourse aquariophilie 2021-10-24 – 2021-10-24 Salle des fêtes 2 rue Emmanuel Dupuy

Saint-Astier Dordogne Eau de mer, eau douce : bourse aux poissons, plantes et coraux de 10h à 16h à la salle des fêtes.

Tombola, restauration, buvette.

Entrée libre

SAPA 07 70 10 22 97

