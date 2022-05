Bourse à vélo Granville, 8 mai 2022, Granville.

Bourse à vélo Granville

2022-05-08 – 2022-05-08

Granville Manche

“La Ville à vélo” organise sa traditionnelle bourse aux vélos à la salle St Nicolas située, rue Marine Dunkerque à Granville. Seuls les vélos en état de rouler sont acceptés.

Le dépôt des vélos se fait entre 9h et 11h et la vente ouvre à 11h et ferme à 13h.

INSCRIPTION SUR PLACE 1€ / SE MUNIR D’UNE PIÉCE D’IDENTITÉ

“La Ville à vélo” organise sa traditionnelle bourse aux vélos à la salle St Nicolas située, rue Marine Dunkerque à Granville. Seuls les vélos en état de rouler sont acceptés.

Le dépôt des vélos se fait entre 9h et 11h et la vente ouvre à 11h et…

“La Ville à vélo” organise sa traditionnelle bourse aux vélos à la salle St Nicolas située, rue Marine Dunkerque à Granville. Seuls les vélos en état de rouler sont acceptés.

Le dépôt des vélos se fait entre 9h et 11h et la vente ouvre à 11h et ferme à 13h.

INSCRIPTION SUR PLACE 1€ / SE MUNIR D’UNE PIÉCE D’IDENTITÉ

Granville

dernière mise à jour : 2022-05-04 par