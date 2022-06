Bourse à l’enfance Saint-Pal-de-Chalencon Saint-Pal-de-Chalencon Catégories d’évènement: 43500

Bourse à l'enfance Jardin de la MAM 4 impasse des jardins – Saint-Pal-de-Chalencon

2022-06-18 09:30:00 – 2022-06-18 18:30:00

Bourse à l'enfance 0 -16 ans , jeux, jouets et articles de puériculture- 5 € l'emplacement – 9h30 à 18h30 +33 6 69 99 61 49

