Bourse à la puériculture La Chaumusse

La Chaumusse

Bourse à la puériculture La Chaumusse, 9 avril 2022, La Chaumusse. Bourse à la puériculture La Chaumusse

2022-04-09 – 2022-04-09

La Chaumusse Jura La Chaumusse Bourse à la puériculture organisée par l’association “La Forêt des Lutins”, parents d’élèves de La Chaumusse / Saint-Pierre.

Jouets et vêtements.

Bourse ouverte de 8h30 à 13h.

Renseignements et réservation des emplacements au 06.88.32.41.67

