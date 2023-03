Bourse à la puériculture et aux jouets Compiègne Catégories d’Évènement: Compiègne

Oise Bourse à la puériculture et aux jouets au centre de rencontre de la Victoire à Compiègne

Entrée libre pour les visiteurs

Pour les exposants 4€ la table (1m80) et 2e la grille-caddie

Réservation par mail ou téléphone

Buvette sur place eveildesbambinous@gmail.com Bourse à la puériculture et aux jouets

