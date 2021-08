Mulhouse Mulhouse Haut-Rhin, Mulhouse Bourse 1/43 Mulhouse Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Mulhouse

Bourse 1/43 Mulhouse, 11 septembre 2021, Mulhouse. Bourse 1/43 2021-09-11 09:30:00 – 2021-09-11 16:00:00

Mulhouse Haut-Rhin EUR La Bourse internationale du Club Mulhouse 1/43 présente des véhicules miniatures de tous types et de jouets anciens de collection. La Bourse 1/43 rassemble plus de 200 exposants, français et européens et présente des véhicules miniatures de tous types et de jouets anciens. C’est l’une des premières bourses d’échange au niveau européen ! +33 3 89 46 80 00 La Bourse internationale du Club Mulhouse 1/43 présente des véhicules miniatures de tous types et de jouets anciens de collection. dernière mise à jour : 2021-07-30 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Mulhouse Autres Lieu Mulhouse Adresse Ville Mulhouse lieuville 47.76459#7.3356