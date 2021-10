Livron-sur-Drôme Livron-sur-Drôme Drôme, Livron-sur-Drôme Bourriques Livron-sur-Drôme Livron-sur-Drôme Catégories d’évènement: Drôme

Livron-sur-Drôme

Bourriques Livron-sur-Drôme, 27 octobre 2021, Livron-sur-Drôme. Bourriques 2021-10-27 15:30:00 15:30:00 – 2021-10-27 Salle Morcel Paquien – Couthiol 8 rue de Couthiol

Livron-sur-Drôme Drôme Livron-sur-Drôme Théâtre musical : Qu’est-ce qu’être un âne ? A? l’école, dans la vie ? Les ânes, les lents, les maladroits, les différents, les lève-tard, restent bien souvent sur le bas-côté? culture@mairie-livron.fr +33 4 75 40 41 37 http://www.livron-sur-drome.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-28 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Livron-sur-Drôme Autres Lieu Livron-sur-Drôme Adresse Salle Morcel Paquien - Couthiol 8 rue de Couthiol Ville Livron-sur-Drôme lieuville 44.7949#4.84169