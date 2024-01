Soirée Karaoké Bourriot-Bergonce, samedi 3 février 2024.

Soirée Karaoké Bourriot-Bergonce Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 19:30:00

fin : 2024-02-03

Top départ des animations 2024 à Bourriot Bergonce avec une Soirée ouverte aux belles voix . Après (ou pendant) la dégustation d’un bon dîner composé de Garbure, échines de Porc noir de Bigorre et Frites, sorbet landais, c’est au micro qu’il faudra laisser s’exprimer sa voix.

Top départ des animations 2024 à Bourriot Bergonce avec une Soirée ouverte aux belles voix . Après (ou pendant) la dégustation d’un bon dîner composé de Garbure, échines de Porc noir de Bigorre et Frites, sorbet landais, c’est au micro qu’il faudra laisser s’exprimer sa voix. Chanter « juste » serait un plus, soirée conviviale et bonne ambiance assurée.

Pensez à vous inscrire avant le 26 janvier.

EUR.

Bourriot-Bergonce 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine



L’événement Soirée Karaoké Bourriot-Bergonce a été mis à jour le 2024-01-16 par OT Landes d’Armagnac