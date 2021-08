Bordeaux Thélonious Café Jazz Club Bordeaux, Gironde BOURREC BONADÉI RÉUNION – THELONIOUS CAFE JAZZ CLUB Thélonious Café Jazz Club Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

CONCERT : JAZZ FUSION, HOMMAGE À MICKAEL BRECKER. Pour célébrer le sax ténor américain aux 15 Grammy Awards, un quartet exceptionnel se réunit autour de Francis Bourrec, Roger Biwandu, Francis Fontes et Dominique Bonadéi. Un MUST jazz, tout en plaisirs partagés. [https://youtu.be/GSLdcEaUOJ0](https://youtu.be/GSLdcEaUOJ0) ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ INFOS PRATIQUES Toutes conditions sous réserve des mesures sanitaires ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ => Entrée du Thélonious : 9 € (participation concert) – 7€ adhérents [At] – => Bar / Bar à vin / Tapas / Plats à la carte Vin au verre : à partir de 4,5€ Météor Lager : Demi 4€ / Pinte 7€ Tapas à partir de 8€ Plats à partir de 18€ Réservations et informations au 0685993242 Site internet: [https://thelonious-jazz-club-bordeaux.com/](https://thelonious-jazz-club-bordeaux.com/) Evénement Facebook: [https://fb.me/e/3KFF8hrT5](https://fb.me/e/3KFF8hrT5) Page Facebook: [https://www.facebook.com/theloniousbordeaux/](https://www.facebook.com/theloniousbordeaux/) THELONIOUS CAFE JAZZ CLUB 18 rue Bourbon 33300 Bordeaux – Les Chartrons Accès Ⓣ Tram B : Arrêts Cité du Vin ou Les Hangars Ⓑ Bus 7, 32, 45 : Arrêt Cité du Vin Ⓥ Vcub : Arrêt “les Hangars” ou “Bassin à flot” Parking “Quai des Marques” à 50m (Quai de Bacalan, Bordeaux) (7€ max pour la soirée)

